SAD ponovno istražuje Epsteinov Zorro ranč zbog jezivih tvrdnji

Vlasti u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko ovog su tjedna pokrenule pretragu velikog ranča koji je nekoć bio u vlasništvu osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, nakon što su optužbe povezane s tim imanjem ponovno privukle pozornost u dokumentima koje je nedavno objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.
Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika objavilo je u kratkom priopćenju na svojoj internetskoj stranici da je u ponedjeljak ujutro započela pretraga imanja poznatog kao Zorro Ranch. Ona je dio kaznene istrage koju su državne vlasti najavile prošlog mjeseca, a odnosi se na navode o nezakonitim aktivnostima na ranču u vrijeme kada ga je Epstein posjedovao, javlja CNN.
U priopćenju nije navedeno je li tijekom pretrage pronađeno nešto značajno niti koliko bi ona mogla trajati.
Ranč ranije nije bio pod jednakom razinom nadzora policije kao Epsteinove druge nekretnine u New Yorku, južnoj Floridi i na Karibima. No nakon objave velike količine saveznih dokumenata povezanih s Epsteinom, državni odvjetnik Novog Meksika Raúl Torrez naredio je ponovno otvaranje državne kaznene istrage o imanju, koja je, kako je rekao, zatvorena 2019. na zahtjev saveznih tužitelja.
Među milijunima dokumenata koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo krajem siječnja nalazi se i e-mail iz 2019. koji je primio lokalni radijski voditelj. U njemu se tvrdi da su “negdje u brdima izvan Zorra, po nalogu Jeffreyja i Madam G., pokopane dvije strane djevojke”. Ta tvrdnja nije potvrđena, a također nije jasno u kojoj su mjeri policija i istražitelji ranije istražili te navode.
Radijski voditelj Eddy Aragon ranije je rekao za CNN da vjeruje kako je e-mail poslala osoba koja je radila na ranču, ali nije htio otkriti koga sumnja. Naveo je da je pokušao odgovoriti na adresu, ali se poruka vratila kao nedostavljena. Dokumenti pokazuju da je četiri dana nakon primitka poruke proslijedio navode na jednu redigiranu e-mail adresu.
Aragon je dodao da je s e-mailom otišao u lokalni ured FBI-a i proslijedio ga agentu. Nakon ponovnog otvaranja državne istrage rekao je za CNN u utorak da se javio Ministarstvu pravosuđa Novog Meksika i dao približno 30-minutni intervju.
Objava tog e-maila potaknula je Stephanie Garcia Richard, povjerenicu za javna zemljišta Novog Meksika, da prošlog mjeseca pošalje pismo Ministarstvu pravosuđa države tražeći istragu tih tvrdnji. U veljači je rekla za CNN da ju je poseban istražni ured ministarstva kasnije kontaktirao radi “pozadinskih informacija” o državnim zemljištima te o procesima i dokumentima koje je njezina agencija objavila 2019.
Osim kaznene istrage, Zastupnički dom Novog Meksika prošlog je mjeseca izglasao osnivanje dvostranačke “Komisije za istinu” koja će istražiti navode o kriminalnim aktivnostima povezanim s rančem. Komisija ima ovlasti izdavati sudske pozive i prisiliti svjedoke da se pojave na saslušanjima.
Imanje je danas u vlasništvu obitelji Dona Huffinesa, poduzetnika i bivšeg senatora države Teksas koji se kandidira za državnog kontrolora. Huffines je ranije izjavio da će surađivati sa svim policijskim istragama vezanim uz ranč. Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika u priopćenju je navelo da vlasnici i osoblje surađuju s vlastima tijekom pretrage.
Vlasti su također zamolile javnost da se drži podalje od ranča, koji se nalazi u udaljenom području oko 30 milja južno od Santa Fea, kako ne bi ometali rad policije.
