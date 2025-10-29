Melania Trump okreće leđa suprugu? "To nije njezin projekt"

Prva dama Melania Trump privatno je izrazila zabrinutost zbog planova predsjednika Donalda Trumpa da sruši istočno krilo Bijele kuće kako bi napravio raskošnu novu dvoranu za balove, navodi se u izvješću.
Predsjednikova supruga “izrazila je zabrinutost zbog rušenja Istočnog krila” i “rekla suradnicima da to nije njezin projekt” kada su je pitali o drastičnoj preinaci, piše The Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane dužnosnike administracije.
The Independent se obratio Bijeloj kući za komentar. Glasnogovornik Davis Ingle rekao je za WSJ: “Predsjednik Trump je u srcu graditelj. Nema sumnje: novo poboljšano Istočno krilo i potpuno nova dvorana za balove učinit će Kuću naroda korisnijom i ljepšom za generacije predsjednika, i Amerikanaca, koji dolaze.”
Široko negodovanje Trumpovog novog projekta
Trumpov najnoviji projekt luksuzne nekretnine, koji bi po njegovoj procjeni mogao stajati čak 350 milijuna dolara, izazvao je široko negodovanje prošlog tjedna, kada su mnoge šokirale slike gomila srušenih zidova od gipsa, razbijenih prozora, izolacije, žica, ruševina i otpada na travnjaku 1600 Pennsylvania Avenue.
Bivša prva dama Hillary Clinton oglasila se na X-u (bivšem Twitteru) s komentarom: “To nije njegova kuća. To je vaša kuća. A on je uništava.”
Melania za sada šuti
Sadašnja prva dama nije dala nikakvu javnu izjavu o rušenju krila, koje je od vremena administracije Jimmyja Cartera služilo kao baza za supružnike predsjednika, iako su radovi značili i preseljenje ureda njezina tima.
Njezina šutnja nije iznenađujuća, s obzirom na to da je Melania još povučenija figura u drugom mandatu svog supruga nego u prvom — provela je samo 14 od prvih 100 dana u Washingtonu, prema The New York Timesu, radije boraveći u New Yorku ili Palm Beachu.
Također je smanjila svoj tim, koji sada broji samo pet stalno zaposlenih (od srpnja). Zaposlenici su privremeno premješteni u druge prostore unutar Bijele kuće dok radovi traju, prema izvoru koji je citirao CNN.
Privremena selidba
Ured prve dame i društveni ured — zadužen za glavne događaje u Bijeloj kući — privremeno su preseljeni u unutrašnjost rezidencije, podijeljeni između Sobe Vermeil, južnog mezanina, knjižnice i Kineske sobe, rekao je isti izvor.
Ostali odjeli izbačeni iz Istočnog krila preseljeni su u Zgradu izvršne vlasti Eisenhower, uključujući Vojni ured Bijele kuće, kaligrafe, Ured za posjetitelje i Ured za zakonodavna pitanja.
“Gledati rušenje Istočnog krila fizički je prikaz gledanja kako se uloga prve dame smanjuje i smanjuje,” rekla je autorica knjige First Women Kate Andersen Brower, komentirajući projekt i Melanijinu šutnju. “Ona jasno daje do znanja da — poput svog muža — neće biti poput drugih prvih dama... Ne mari ni za povijesne presedane.”
Kolumnist MSNBC-a Hayes Brown upozorio je da bi, ako trenutačni raspored postane trajan, to značilo “regresivan potez koji doslovno premješta Ured prve dame iz ureda natrag u dom. To bi barem bilo u skladu s Bijelom kućom koja je brzo poništila desetljeća ženskih prava i osnaživanja.”
