VIDEO / Zatrpala ih povijesna mećava: Palo 76,2 cm snijega, promet paraliziran: "Izvanredno je stanje"

U snažnoj snježnoj oluji u ponedjeljak na dijelovima sjeveroistoka SAD-a palo je 76,2 cm snijega, gotovo potpuno zaustavivši putovanja za milijune stanovnika jer su zbog opasnih uvjeta zatvorene ceste, prekinut željeznički promet te je otkazano oko 7400 letova.
Tisuće kućanstava i tvrtki ostalo je bez struje, a dužnosnici, uključujući gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, pozvali su stanovnike da ostanu podalje od cesta kako bi hitne službe mogle očistiti ulice. Škole u New Yorku i diljem regije su zatvorene. Na Broadwayu su zatvorena kazališta.
„New York je i dalje u izvanrednom stanju“, rekao je Mamdani. „Zabrana putovanja završila je danas u podne, ali upozorenje na opasna putovanja ostaje na snazi večeras do ponoći“.
In the United States, winter storm leaves up to 2.5 feet of snow in New York City.#News #BreakingNews #ForYou #Learn #SawItOnNewsidly pic.twitter.com/APeCs7JvVh— Newsidly+ (@morenewsidly) February 24, 2026
Više od 48 cm snijega palo je u njujorškom Central Parku do 13 sati. U ponedjeljak je u Bostonu palo više od 35 cm snijega po istočnom vremenu, rekao je Bob Oravec, meteorolog iz Centra za vremenske prognoze Nacionalne meteorološke službe.
Vjetrovi, koji ponekad dosežu brzinu između 64 i 100 km/h, stvaraju snježne nanose visoke nekoliko stopa.
A powerful winter storm swept across the northeastern United States, covering Times Square in snow. Governors in New Jersey, Connecticut, and Massachusetts declared states of emergency and restricted travel. NYC Mayor Zohran Mamdani ordered streets and schools closed. Major… pic.twitter.com/4hpUfBLNMy— The Federal (@TheFederal_News) February 23, 2026
"Vjerojatno će trebati tjedan dana da se iskopavaju", rekao je Oravec.
U Philadelphiji je palo 35 cm snijega, dok je Providence na Rhode Islandu bio zatrpan pod više od 85 cm snijega, što je rekord za grad.
Više od 608. 711 domova i tvrtki diljem SAD-a bilo je bez struje do ponedjeljka poslijepodne, prema PowerOutage.us, što znači svaki deseti potrošač od gotovo 3 milijuna potrošača koje PowerOutage.us prati u Massachusettsu.
Najmanje sedam američkih država proglasilo je izvanredno stanje kao odgovor na oluju do ponedjeljka.
Zrakoplovne tvrtke otkazale su više od 7400 letova do ponedjeljka poslijepodne i odgodile još 2300, prema internetskoj stranici za praćenje FlightAware.com.
Guvernerka Massachusettsa Maura Healey proglasila je izvanredno stanje i rekla državnim službenicima da ostanu kod kuće.
Connecticut je zabranio komercijalnim vozilima promet na autocestama s ograničenim pristupom, izuzevši samo hitne i nužne dostave.
Željezničke i autobusne linije za prijevoz putnika u New Jerseyju su zaustavljene, a Uprava za javni prijevoz Rhode Islanda priopćila je da će obustaviti sve usluge do ponedjeljka i da će objaviti planove za nastavak usluge tek kada se uvjeti poboljšaju.
