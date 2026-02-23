VIDEO / Mećava paralizirala dijelove SAD-a, u New Yorku proglašeno izvanredno stanje

Gradonačelnik Zohran Mamdani proglasio je izvanredno stanje i naredio da se privatna i druga vozila uklone s gradskih cesta od nedjelje navečer do podneva u ponedjeljak, rekavši da ralice i hitne službe moraju očistiti ulice jer snijeg pada sve jače. Grad je pod prvim upozorenjem na mećavu od 2017. godine.