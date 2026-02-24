Dabro, loš, zao

Spaghetti-eastern "Dobar, loš, ćao" započeo je dva dana ranije, u srijedu prije podne. "Ovo je crvena linija za nas liberale! Veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije. Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat!", grmio je predsjednik HSLS-a i HDZ-ov koalicijski partner Dario Hrebak na televiziji N1, vidno popizdivši kad je u javnost isplivao snimak na kojemu njegov saborski kolega i zajednički koalicijski partner Josip Dabro iz Domovinskog pokreta na nekom derneku pjeva odu ustaškom poglavniku Anti Paveliću. "Crta je prijeđena. Donijeli smo odluku da premijeru dajemo trideset dana da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja 'slučaja Dabro'!"