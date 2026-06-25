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Zelenski: "Odobrio sam 40-dnevnu operaciju protiv Rusije"
Ukrajinski predsjednik kaže da se konzultirao sa šefom državne sigurnosti i odobrio operaciju napada na ruske ciljeve.
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak, nakon konzultacija sa čelnikom državne sigurnosne službe o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju s ciljem poticanja Rusije da okonča rat protiv Kijeva.
"Odobrio sam 40-dnevnu operaciju kako bi se utjecalo na državu agresora i izvršilo pritisak za prekid rata", napisao je Zelenski na Telegramu.
Ukrajina mjesecima izvodi valove napada srednjeg i dugog dometa na ciljeve u Rusiji ili područjima pod kontrolom Rusije, uglavnom usmjerene na naftnu industriju.
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