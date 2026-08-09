Strojovođa koji je prošao kroz crveno udaljen s radnog mjesta: "Ne mislimo ublažavati takve propuste"

"Strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno je udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog propusta, a koju će provesti službeno povjerenstvo kojeg čine predstavnici HŽ Infrastrukture, HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza. Ukoliko se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijede posljedice i za pojedinca - izvanredni otkaz - i za sve ostalo što se pokaže kao propust", poručili su iz HŽ Carga.