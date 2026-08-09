Vodite psa na ljetovanje? Na Jadranu je skoro 300 plaža za pse. Provjerili smo gdje se nalaze

Gledano po regijama, najviše je plaža za pse u Istri - 79. Najviše ih je na području Rovinja, jedanaest. Po šest plaža za pse je na područjima Pule, Poreča i Vrsara. Na području Umaga, Novigrada, Funtane, Fažane i Premanture je po pet plaža za pse, a u Dugoj uvali i Rapcu po četiri. Tri su takve plaže u Medulinu i Banjolama, dvije u Ravnima, a po jedna u Rakalju, Svetom Lovreču, Koromačnom, Dugoj Luci, Drenju, Svetoj Marini i Plominu. Također, na području Istre je 491 ugostiteljski objekt u koji su psi dobrodošli gosti.