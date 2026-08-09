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ODMOR S KUĆNIM LJUBIMCEM

Vodite psa na ljetovanje? Na Jadranu je skoro 300 plaža za pse. Provjerili smo gdje se nalaze

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Miroslav Filipović
|
09. kol. 2026. 21:19
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Crikvenička plaža za pse 23.06.2018., Crikvenica - Plaza za pse. rrPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovačić/PIXSELL/ilustracija

Gdje s kućnim ljubimcem kada se ide na godišnji odmor, pitanje je koje muči mnoge. Jedna od mogućnosti je ostaviti ga na čuvanje i brigu rodbini ili prijateljima.

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Druga mogućnost je ostaviti psa ili mačku u sve brojnijim hotelima za životinje. Nažalost, ima i onih koji odlazeći na odmor kućnog ljubimca jednostavno ostave na ulici.

Najbolja je mogućnost povesti kućnog ljubimca, u pravilu psa, sa sobom na odmor. Srećom, po tom pitanju puno toga se promijenilo nabolje u proteklih desetak i više godina. Ne tako davno bilo je vrlo teško naći hotel ili privatni apartman u kojemu bi kućni ljubimci bili dobrodošli. Danas se već iz letimičnog pogleda na platforme za rezervacije smještaja vidi kako su i hotelijeri i privatni iznajmljivači blagonakloni gostima sa psima.

Pravila za put na odmor s kućnim ljubimcem

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) na svojim stranicama ističe kako se strani turisti koji dolaze u Hrvatsku sa svojim kućnim ljubimcima moraju pridržavati određenih propisa i pravila, usklađenima s europskim propisima.

"Ljubimci moraju biti označeni mikročipom ili jasno čitljivom tetovažom tetoviranom prije 3. srpnja 2011., trebaju biti cijepljeni protiv bjesnoće, tretirani protiv trakavice Echinococcus multilocularis (za pse) i imati valjanu europsku putovnicu za kućne ljubimce pri putovanju iz jedne u drugu državu članicu Europske unije. (…) Putovnicu izdaju ovlašteni veterinari, a može se izvaditi za pse, mačke ili tvorove. Ona je važeća dokle god svojeg ljubimca redovito cijepite protiv bjesnoće",stoji na stranicama HTZ-a ova informacija za građane EU-a.

Državljani trećih zemalja u Hrvatsku mogu doći sa svojim ljubimcem ukoliko pribave certifikat Europske unije o zdravlju životinja.

"Za razliku od putovnice, certifikat, koji također sadrži ime, podatke o ljubimcu te povijest cijepljenja protiv bjesnoće, ovlašteni veterinar u matičnoj zemlji mora potvrditi najviše deset dana prije dolaska u Hrvatsku", također piše na stranicama HTZ-a.

Na Jadranu 295 plaža za pse i 2537 pet friendly lokala

A prema specijaliziranoj stranici Croatia Pet Guide, i stranim i domaćim turistima sa psima na raspolaganju je čak 295 plaža za pse duž jadranske obale. Također i 2537 restorana koji su "pet friendly"

Gledano po regijama, najviše je plaža za pse u Istri - 79. Najviše ih je na području Rovinja, jedanaest. Po šest plaža za pse je na područjima Pule, Poreča i Vrsara. Na području Umaga, Novigrada, Funtane, Fažane i Premanture je po pet plaža za pse, a u Dugoj uvali i Rapcu po četiri. Tri su takve plaže u Medulinu i Banjolama, dvije u Ravnima, a po jedna u Rakalju, Svetom Lovreču, Koromačnom, Dugoj Luci, Drenju, Svetoj Marini i Plominu. Također, na području Istre je 491 ugostiteljski objekt u koji su psi dobrodošli gosti.

Interaktivnu kartu plaža za pse možete vidjeti OVDJE.

Na Kvarneru 71, a u srednjoj Dalmaciji 73 plaže za pse

Na Kvarneru je 71 plaža za pse. Najviše ih je na tamošnjim otocima - 15 na Krku, jedanaest na Lošinju, osam na Cresu i pet na Rabu. U Rijeci su tri plaže za pse, a u Kostreni i Mošćeničkoj Dragi po dvije. Plaže za pse postoje i u Opatiji, Lovranu, Novom Vinodolskom, Selcu, Crikvenici, Dramlju, Jadranovu, Povilama, Gustom Lazu i na Susku.

Čak 533 lokala na Kvarneru rado će ugostiti i pse, a interaktivna karta nalazi se OVDJE.

05.07.2023., Pula: Na pulskoj plazi Hidrobaza, otvoren je prvi beach bar za pse . Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Saša Miljević/PIXSELL/ilustracija

U sjevernoj Dalmaciji su 73 plaže za pse. Jedanaest ih je na Pagu, osam na Murteru, pet na Viru i u Primoštenu, četiri u Rtini, tri u Šibeniku, po dvije u Zadru, Starigradu, Privlaci, Zatonu, Maslenici, Pakoštanima, Srimi te Ugljanu i Pašmanu, a pčo jedna u Ninu, Petrčanima, Svetom Filipu i Jakovu, Biogradu na moru, Dragama, Bilici, Vodicama, Rogoznici, Ražancu Solinama, Vinjercu, Rovanjskoj, Pridragi, Gornjem Karinu, Sukošanu, Bibinju te na Dugom otoku, Olibu i Prviću. Na tom području su 524 ugostiteljska objekta u kojima su psi dobrodošli. Karta se nalazi OVDJE.

Plaže za pse u srednjoj i južnoj Dalmaciji

U srednjoj Dalmaciji nalaze se 53 plaže za pse. Najviše ih je na Hvaru i na Makarskoj rivijeri - devet, a osam u Splitu i široj okolici. Sedam plaža za pse je na Braču, šest na Čiovu, četiri na Visu. Tri su na Šolti, dvije u Kaštelima i na području Omiša, a po jedna kod Trogira i na Biševu. Na tom području u 386 ugostiteljskih objekata mogu doći gosti s psima. Interaktivna karta s plažama za pse u srednjoj Dalmaciji nalazi se OVDJE.

Dubrovnik: Plaža za pse na Babinom kuku 08.08.2018., Dubrovnik - Plaza za pse na Babinom kuku.rPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Na koncu, u južnoj Dalmaciji postoji 17 plaža za pse. Šest ih je na Korčuli, četiri su na Pelješcu, dvije u Pločama, a po jedna u Dubrovniku (na slici gore), Zatonu kod Dubrovnika, Trnu, Komarni i Peračkom Blatu. Tamo je i 205 lokala u kojima su dobrodošli psi. Karta s detaljima nalazi se OVDJE.

Teme
godišnji odmor jadran kućni ljubimci n1 teme pas plaža za pse

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