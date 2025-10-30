Oglas

Zelenski pozvao na strože sankcije Rusiji: U tom bi slučaju pretrpjela značajne gubitke

Hina
30. lis. 2025. 22:37
Dvije su osobe poginule u ruskom napadu na elektranu u Ukrajini, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Pogođena je termoelektrana u Slovjansku, najvećem gradu u Donjeckoj regiji koji je još uvijek pod kontrolom Kijeva, rekao je Zelenski.

"Nažalost, dvije su osobe poginule", rekao je, dodajući da je nekoliko ljudi ozlijeđeno.

Do napada je došlo nakon jedne od najtežih noći rata u Ukrajini, s brojnim napadima na energetska postrojenja.

Te napade na civilnu infrastrukturu Zelenski je opisao kao teror i pozvao svijet da odgovori. Kao primjer reakcije naveo je nedavne sankcije nametnute ruskim naftnim tvrtkama, rekavši da su one pokazale jasan učinak.

"Izvoz nafte temelj je ruske arogancije i ako sankcije ostanu ili se pooštre, Rusija će pretrpjeti značajne gubitke", rekao je ukrajinski čelnik.

Prema njegovoj procjeni, Moskva bi sljedeće godine mogla izgubiti oko 50 milijardi dolara. Strože sankcije bile bi snažna mjera da se Rusiju natjera da zaustavi rat, izjavio je.

rusija sankcije ukrajina volodimir zelenski

