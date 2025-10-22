najmanje jedna poginula osoba
VIDEO / Rusi dronom pogodili vrtić u Harkivu, oglasio se Zelenski
Rusija je u srijedu napala drugi najveći ukrajinski grad Harkov, pogodivši vrtić u kojem su bila djeca. Ukrajinski predsjednik rekao je da su sva djeca evakuirana, a mnoga "doživljavaju akutne stresne reakcije".
Napali Harkiv
Ruske snage napale su Harkiv u srijedu, pogodivši i zapalivši vrtić s djecom unutra, prema vlastima.
Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov i šef državne uprave Harkivske regije Oleh Sinegubov rekli su da su se u tom području dogodile najmanje tri eksplozije.
„Pogođen je privatni vrtić u okrugu Kholodnohirskyi. Na mjestu napada gori požar“, rekao je Terekhov, dodajući kasnije da nema informacija o ozljedama među djecom.
Najmanje jedna osoba je poginula, a šestero ih je ranjeno u napadu, koji se dogodio oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu (10 sati po srednjoeuropskom vremenu).
First moments after the Russian attack on a daycare in Kharkiv.
Kids crying for their moms, rescuers and civilians rushing to get them out of the building...
Heartbreaking.
Rusija napala dronovima Shahed?
Prema riječima gradonačelnika, preliminarni podaci ukazuju na to da je Rusija napala Harkiv dronovima Shahed.
Terekhov je kasnije objavio da su učitelji uspjeli odvesti svih 48 djece u skloništa od bombi, spasivši im živote kada je vrtić izravno pogođen.
„Ali užas koji smo svi doživjeli, posebno roditelji, tijekom tih nekoliko minuta kada nitko nije znao jesu li svi živi, ostat će nam zauvijek u sjećanju.“
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da prema preliminarnim informacijama, mnoga djeca "doživljavaju akutne stresne reakcije".
Podijelio je fotografije ukrajinske Državne službe za hitne slučajeve koje prikazuju evakuaciju djece s mjesta događaja.
A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been…
"Nema opravdanja za napad dronom na vrtić"
"Nema opravdanja za napad dronom na vrtić, niti ga ikada može biti. Jasno je da Rusija postaje sve drskija. Ovi napadi su ruski šamar svima koji inzistiraju na mirnom rješenju", rekao je Zelenski.
"Banditi i teroristi mogu se na svoje mjesto staviti samo silom".
Napad dronom na Harkiv dogodio se nekoliko sati nakon velikog napada raketama i dronovima na Ukrajinu u srijedu navečer. Rusija posebno cilja na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
U Kijevu su dvije osobe poginule, a 29 ih je ozlijeđeno. U Brovarskom okrugu Kijevske regije poginule su četiri osobe, uključujući dvoje djece, šestomjesečno i dvanaestogodišnjaka, prema regionalnim vlastima.
