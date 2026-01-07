Zelenski pozvao Trumpa da djeluje u Čečeniji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij traži novi sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon što su njihovi dužnosnici ponovno raspravljali o dvama najproblematičnijim pitanjima u mirovnim pregovorima čiji je cilj okončati rat u Ukrajini.
Oglas
Traži ponovni sastanak s Trumpom
Kijev je cijelo vrijeme pod pritiskom Sjedinjenih Država koje traže da mir nastupi što prije, ali istodobno želi sigurnosna jamstva saveznika te odbija ruski zahtjev o ustupanju svoje istočne Donjecke regije i zahtjev Kremlja o tomu da Kijev odustane od kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižjom.
U razgovoru s novinarima u srijedu putem WhatsAppa Zelenski je rekao da se uskoro želi ponovno sastati s Trumpom kako bi procijenio njegovu otvorenost prema ukrajinskom prijedlogu o tomu da Washington zajamči sigurnosna jamstva koja će trajati više od 15 godina u slučaju sklapanja primirja.
Trumpa je pozvao i da pojača pritisak na Rusiju, koja je reagirala prilično hladno prema mirovnom nastojanju što ga podupire SAD i nastavila je s masovnim zračnim napadima na ukrajinske gradove i energetsku mrežu u zemlji.
‼️🇺🇦🇺🇸Zelensky called on the US to land troops in Chechnya and arrest Kadyrov like Maduro.— Zlatti71 (@Zlatti_71) January 7, 2026
➖"Everyone saw the result. The whole world. They did it quickly. Well, let them do some operation with this, with Kadyrov... Maybe then Putin will see this and think about it", - dreams… pic.twitter.com/SqSgcXyRZk
"Imaju alate i znaju ih upotrijebiti"
"Po mojem mišljenju Amerikanci su trenutačno produktivni, a rezultati su dobri... Moraju izvršiti pritisak na Rusiju. Imaju alate i znaju kako ih upotrijebiti", rekao je Zelenski. Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev da prokomentira prijedlog o novome sastanku između Zelenskog i Trumpa.
Pozvavši se na američku operaciju hvatanja venezuelskog vođe Nicolasa Madura, Zelenski je rekao kako vjeruje da bi Washington mogao slično djelovati i kada je posrijedi čečenski vođa Ramzan Kadirov, saveznik Vladimira Putina, čije su trupe postale poznate po svojoj brutalnosti u Ukrajini. "Možda bi u tome slučaju Putin dvaput razmislio", rekao je.
Pregovori kijevskih saveznika održani ovaj tjedan u Parizu rezultirali su njihovim obećanjem da će poduprijeti prekid vatre jamstvima poput prisutnosti multinacionalnih trupa. No Zelenskij je rekao da izraz "političke volje" još nije preveden u pravno obvezujuća obećanja koja podržavaju nacionalni parlamenti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas