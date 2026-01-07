Zelenski pozvao Trumpa da djeluje u Čečeniji

Pozvavši se na američku operaciju hvatanja venezuelskog vođe Nicolasa Madura, Zelenski je rekao kako vjeruje da bi Washington mogao slično djelovati i kada je posrijedi čečenski vođa Ramzan Kadirov, saveznik Vladimira Putina, čije su trupe postale poznate po svojoj brutalnosti u Ukrajini. "Možda bi u tome slučaju Putin dvaput razmislio", rekao je.