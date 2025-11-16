Zelenski: "Radimo na tome da osiguramo novi početak pregovora s Rusijom"

Ukrajina radi na razmjeni zarobljenika s Rusijom koja bi mogla omogućiti povratak 1.200 Ukrajinaca iz zatočeništva, dok Kijev istodobno nastoji obnoviti pregovore o okončanju ruske invazije.
Oglas
„Radimo na tome da osiguramo novi početak pregovora, kako bi napokon postojala perspektiva da se ovaj rat okonča“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u izjavi u nedjelju, piše POLITICO.
„Također računamo na nastavak razmjena ratnih zarobljenika — trenutačno se održava mnogo sastanaka, pregovora i poziva kako bi se to osiguralo“, dodao je Zelenski.
Tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, Rustem Umerov, rekao je na Telegramu da je „uz posredovanje partnera iz Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata održao konzultacije o nastavku procesa razmjene i oslobađanju naših ljudi iz ruskog zatočeništva“.
„Kao rezultat tih pregovora, strane su se dogovorile aktivirati istanbulske sporazume. To se odnosi na oslobađanje 1.200 Ukrajinaca“, rekao je Umerov.
Istanbulski sporazumi su dogovori uz posredovanje Turske iz 2022. godine, koji utvrđuju pravila za velike, organizirane razmjene ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine.
Zelenskij je u srpnju rekao da je 5.857 Ukrajinaca vraćeno iz ruskog zatočeništva otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin započeo invaziju punog opsega prije gotovo četiri godine.
Tehnički razgovori o finaliziranju detalja sljedeće razmjene „održat će se u bliskoj budućnosti“, rekao je Umerov. Dodao je da mu je cilj da „Ukrajinci koji se trebaju vratiti iz zatočeništva mogu proslaviti Novu godinu i božićne blagdane kod kuće.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas