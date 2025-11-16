Eksplozija koja je uništila ruski dotok plina podijelila Europu. Poljska i Njemačka u sukobu

Ovisnost Europe o ruskim ugljikovodicima bila je na udaru i američkih administracija još od vremena Georgea W. Busha. Taj je stav dugo bio dvostranački: kao što je senator Ted Cruz rekao 2019., plinovod Nord Stream 2, „ako bude dovršen, učinit će Europu još ovisnijom o ruskoj energiji, još ranjivijom na rusku ucjenu“.