Ukrajina osigurala uvoz američkog plina preko Balkanskog poluotoka

Ukrajina je osigurala uvoz američkog ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz Grčke da bi pokrila zimske potrebe od prosinca do ožujka sljedeće godine, rekli su u nedjelju grčki i ukrajinski dužnosnici za vrijeme posjeta Ateni predsjednika Volodimira Zelenskog.
Oglas
Ukrajina će uvoziti plin plinovodom koji prolazi preko Balkanskog poluotoka da bi osigurala kritičnu opskrbu nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu i postrojenja za proizvodnju plina.
Grčka plinska tvrtka DEPA i ukrajinska državna tvrtka Naftogaz u zajedničkoj su izjavi izvijestili da sporazum na snagu stupa od prosinca.
Volodimir Zelenski je, u zajedničkoj izjavi za novinare s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom, rekao da će isporuke početi u siječnju.
"Obnovi prionemo svaki put kad Rusi unište energetsku infrastrukturu i postrojenja za proizvodnju plina, ali to doista traži puno vremena, truda, opreme. A kada je posrijedi plin trebamo uvoz da bi se na taj način nadoknadila naša proizvodnja koju su uništili Rusi", rekao je Zelenski novinarima.
"Grčka postaje pružatelj energetske sigurnosti za vašu domovinu", kazao je Mitsotakis Zelenskiju, dodavši da će sporazum pridonijeti neovisnosti Europe o ruskom plinu.
Uoči posjeta Grčkoj Zelenski je rekao da je Kijev za uvoz plina osigurao dvije milijarde eura od europskih partnera i banaka uz jamstvo Europske komisije, kao i od ukrajinskih banaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas