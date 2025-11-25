Zelenski se oglasio o mirovnom prijedlogu Rusije i SAD-a

Volodimir Zelenski rekao je da je njegova zemlja spremna krenuti naprijed s okvirom mirovnog sporazuma između SAD-a i Ukrajine, prema izvješću Reutersa.
Pozivajući se na tekst govora koji je vidjela, novinska agencija je objavila da je Zelenski "koaliciji voljnih" rekao da sve sigurnosne odluke koje se tiču Europe moraju uključivati i europske države, prenosi skynews.
Spreman je s Trumpom razgovarati o osjetljivim točkama mirovnog sporazuma, a europski čelnici trebali bi sudjelovati na sastanku. Također je pozvao europske lidere da razrade provediv okvir za raspoređivanje takozvanih "snaga za uvjeravanje" u Ukrajini.
Poručio je i da bi saveznici Kijeva trebali podržavati Ukrajinu sve dok Rusija ne pokaže spremnost da prekine svoju invaziju.
"Nije lako, ali mislim da ćemo uspjeti", rekao je Donald Trump o Ukrajini tijekom tradicionalne ceremonije u ružičnjaku Bijele kuće.
"Mislim da smo jako blizu dogovora, vidjet ćemo… Mislim da napredujemo", dodao je.
