Zelenski i Starmer sastali su se uoči zasjedanja "koalicije voljnih", ovo su bile teme

"Sinoć je Rusija pokrenula još jedan napad u trenutku kada Ukrajina, zajedno s Amerikom, Europom i mnogim drugima iz cijelog svijeta, praktički danonoćno radi da bi zaustavila krvoproliće. Nakon sastanaka u Ženevi vidimo brojne perspektive koje bi put do mira mogle učiniti realnim. Rezultati su solidni, no pred nama je još puno posla. Danas će se održati sastanak koalicije voljnih. Koordinirali smo stajališta i prioritetna pitanja za raspravu, kao i neke od sljedećih koraka i kontakata", rekao je ukrajinski predsjednik.