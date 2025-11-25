Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je uvjete Europske unije za postizanje mira u Ukrajini apsurdnima.
"Nakon sastanka s čelnicima EU-a, Ursula von der Leyen iznijela je uvjete EU-a za postizanje mira u Ukrajini", napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.
Konkretno, EU u svojim uvjetima naglašava da se granice ne mogu mijenjati silom. "Ursula nije mogla ne čuti za Kosovo. Zapad je proglasio i silom proveo jednostrano prekrajanje granica Srbije, suprotno volji srpskog naroda", upozorila je Zaharova, piše ruska državna novinska agencija RIA Novosti, prenosi Index.
"Zapad je pokrenuo Majdan, što je dovelo do neustavnog puča"
Što se tiče ograničenja veličine ukrajinske vojske, Zaharova je podsjetila da je Njemačka tijekom povijesti prihvaćala slična ograničenja za svoju vojsku, napomenuvši da bi Von der Leyen kao Njemica to trebala znati.
Zaharova je izjavu da je Ukrajina odabrala europsku sudbinu nazvala najapsurdnijom. "Svi se dobro sjećamo kako je legitimno izabrani predsjednik Ukrajine, Viktor Janukovič, izjavio da zemlja koju je tada legitimno vodio suspendira sporazum o europskim integracijama jer 'ukrajinsko gospodarstvo i zakonodavstvo nisu bili spremni za pridruživanje Europskoj uniji'", naglasila je.
"Istovremeno, Zapad je pokrenuo Majdan, što je dovelo do neustavnog puča 2014. i, u konačnici, do uspostavljanja neonacističkog režima u Kijevu pod vodstvom globalne manjine", dodala je.
Što je rekla Von der Leyen?
Podsjetimo, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju je poručila da se ukrajinske granice ne mogu mijenjati silom, da se njezina vojska ne može smanjiti i ostaviti ranjivom na napad te da Europska unija mora imati središnju ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu.
"Svaki vjerodostojan i održiv mirovni plan trebao bi prije svega zaustaviti ubijanje i okončati rat, a ne sijati sjeme za budući sukob", navela je šefica Europske komisije.


