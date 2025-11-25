Zaharova je izjavu da je Ukrajina odabrala europsku sudbinu nazvala najapsurdnijom. "Svi se dobro sjećamo kako je legitimno izabrani predsjednik Ukrajine, Viktor Janukovič, izjavio da zemlja koju je tada legitimno vodio suspendira sporazum o europskim integracijama jer 'ukrajinsko gospodarstvo i zakonodavstvo nisu bili spremni za pridruživanje Europskoj uniji'", naglasila je.