Zelenski u Washingtonu: Putin nije hrabriji od Hamasa, žuri obnoviti dijalog zbog Tomahawka

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u Washington kako bi od američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražio veću vojnu podršku, uključujući rakete dugog dometa Tomahawk.
Oglas
"Očekujemo da će zamah u suzbijanju terora i rata, koji je postignut na Bliskom istoku, pomoći da se okonča i ruski rat protiv Ukrajine. Putin zasigurno nije hrabriji od Hamasa ili bilo kojeg drugog terorista. Jezik snage i pravednosti neizbježno će djelovati i protiv Rusije. Već sada vidimo da Moskva žuri obnoviti dijalog čim čuje za Tomahawk rakete. Zato je svaki protuzračni sustav za Ukrajinu važan - spašava živote. Svaka odluka koja nas može ojačati približava kraj rata", izjavio je ukrajinski predsjednik, prenosi CNN.
Bijela kuća se posljednjih dana činila sklonom davanju Zelenskom nove vojne podrške i sve je frustriranija ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ali, Trumpov pomirljivi ton nakon telefonskog razgovora s Putinom doveo je u pitanje tu vojnu pomoć i ponovno potaknuo europske strahove od kapitulacije SAD-a pred Moskvom.
Already in Washington.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025
Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1
Od stupanja na dužnost u siječnju, Trump je redovito prijetio akcijama protiv Rusije, samo da bi odgodio te korake nakon razgovora s Putinom. Trump je tražio prekid vatre prije summita s Putinom na Aljasci u kolovozu, koji nije donio nikakve rezultate. U to vrijeme, neki su analitičari rekli da je Putin prihvatio američke ustupke bez namjere da zaustavi borbe.
Trostrani razgovori između Putina, Zelenskog i Trumpa, još jedan cilj kojemu je Washington u to vrijeme težio, nikada se nisu dogodili, a sada uopće ne postoji plan za takav sastanak. Republikanski predsjednik pozicionirao se kao mirotvorac, mašući diplomatskim postignućima, uključujući nedavni prekid vatre u Gazi i sporazum o taocima.
"Putinu riječi nikad ne nedostaje"
No, očekuje se da će sastanak Trumpa i Putina uslijediti nakon razgovora sljedeći tjedan između timova koje predvode američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, na lokaciji koja će biti naknadno određena.
Ujedno, mađarski premijer Viktor Orbán najavio je da planira telefonski razgovarati s Putinom o predstojećem sastanku s Trumpom u Budimpešti. Ukrajinski predsjednik se ne spominje u cijeloj priči, ali ima jasan stav o svemu.
"Rusija pokušava ovaj dio Europe pretvoriti u otok opasnosti i patnje za ljudski život. Ključno je ne dopustiti da se to dogodi. Rusija će biti prisiljena zaustaviti rat onoga trenutka kad ga više ne bude mogla voditi. A njezina stvarna spremnost na mir ne leži u riječima kojih Putinu nikad ne nedostaje, nego u stvarnom prestanku napada i ubijanja, i upravo tu ima problem", istaknuo je Zelenski.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas