Trump: Putine, bi li ti smetalo da dam par tisuća Tomahawka Ukrajini?

Od stupanja na dužnost u siječnju, Trump je redovito prijetio akcijama protiv Rusije, samo da bi odgodio te korake nakon razgovora s Putinom. Trump je tražio prekid vatre prije summita s Putinom na Aljasci u kolovozu, koji nije donio nikakve rezultate. U to vrijeme, neki su analitičari rekli da je Putin prihvatio američke ustupke bez namjere da zaustavi borbe.