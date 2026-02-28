Zelenski: Zbog rata, koji je utjecao na moj obiteljski život nisam najbolji otac

Više od četiri godine rata u Ukrajini utjecalo je i na moj obiteljski život, rekao je u intervjuu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
"Nisam najbolji otac dok traje rat", priznao je Zelenski u intervjuu za Sky News, dodavši da nema puno vremena za svoju djecu.
"Predsjednik sam Ukrajine, ne uspoređujem svoj posao", rekao je za Sky News i dodao da je sam izabrao svoju dužnost.
"Moj izbor je Ukrajina. Zato sam rekao da nisam dobar otac za vrijeme trajanja rata."
Olena i Volodimir Zelenski roditelji su dvoje djece: 21-godišnje kćeri Aleksandre i trinaestogodišnjeg sina Kirila.
S obzirom na to da je zbog ruske invazije primorana živjeti odvojeno od supruga, Volodimir je ostao u Kijevu, a Olena s djecom živi na drugome neotkrivenom mjestu.
Olena Volodimirovna Zelenska (48) ukrajinska je arhitektica i bivša scenaristica.
Supruga je upoznala kao tinejdžerica, a nakon toga su zajedno radili na jednoj humorističnoj seriji gdje su se zaljubili. Vjenčali su se 2003.
