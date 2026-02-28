Oglas

OTVORENO PRIZNANJE

Zelenski: Zbog rata, koji je utjecao na moj obiteljski život nisam najbolji otac

author
Hina
|
28. velj. 2026. 08:53
bračni par Zelenski
via REUTERS / Ukrainian Presidential Press Ser

Više od četiri godine rata u Ukrajini utjecalo je i na moj obiteljski život, rekao je u intervjuu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oglas

"Nisam najbolji otac dok traje rat", priznao je Zelenski u intervjuu za Sky News, dodavši da nema puno vremena za svoju djecu.

"Predsjednik sam Ukrajine, ne uspoređujem svoj posao", rekao je za Sky News i dodao da je sam izabrao svoju dužnost.

"Moj izbor je Ukrajina. Zato sam rekao da nisam dobar otac za vrijeme trajanja rata."

Olena i Volodimir Zelenski roditelji su dvoje djece: 21-godišnje kćeri Aleksandre i trinaestogodišnjeg sina Kirila.

S obzirom na to da je zbog ruske invazije primorana živjeti odvojeno od supruga, Volodimir je ostao u Kijevu, a Olena s djecom živi na drugome neotkrivenom mjestu.

Olena Volodimirovna Zelenska (48) ukrajinska je arhitektica i bivša scenaristica.

Supruga je upoznala kao tinejdžerica, a nakon toga su zajedno radili na jednoj humorističnoj seriji gdje su se zaljubili. Vjenčali su se 2003.

Teme
Olena Volodimirovna Zelenska volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ