I dok, za razliku od nedavnih summita EU-a, nije bilo lupanja šakom o stol, svađa pa čak ni odluka koje bi trebalo donijeti, okupljanje je tiho signaliziralo prešutno razumijevanje, prema riječima četvorice diplomata EU-a i jednog dužnosnika upoznatog s raspravama čelnika, da je došlo do sudbonosnog raskida između starog poretka i novog, načina na koji je Zapad funkcionirao od Drugog svjetskog rata i onoga što slijedi.