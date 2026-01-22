Oglas

U DAVOSU

Trump održao sastanak sa Zelenskim: "Rat mora završiti. Puno ljudi gine"

N1 Info
N1 Info
|
22. sij. 2026. 14:47
Donald Trump
Denis Balibouse / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak se sastao s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, nakon što je prethodnog dana smirio sukob oko Grenlanda koji je sam izazvao.

Donald Trump pojavio se pred kamerama nakon što je napustio sastanak s Volodimirom Zelenskim, kazavši da su razgovori s ukrajinskim predsjednikom bili „dobri“, piše Sky News.

Na pitanje postoji li mogućnost postizanja dogovora već danas, odgovorio je: „Vidjet ćemo što će se dogoditi.“

„Sastajemo se s Rusijom, to će se održati sutra i sastat ćemo se s predsjednikom Putinom“, rekao je.

„Imao sam vrlo dobar sastanak s predsjednikom Zelenskim, svi žele da rat završi.“

Trump odbio iznijeti pojedinosti zatvorenog sastanka

“Rat mora završiti”, rekao je dok je izlazio sa sastanka sa Zelenskim u Davosu. “Nadamo se da će završiti. Puno ljudi gine.”

Trump je odbio iznijeti pojedinosti zatvorenog razgovora s ukrajinskim čelnikom, iako je za CNN-ovu Kaitlan Collins rekao da nisu razgovarali o njegovu tek osnovanom “Odboru za mir”.

Trumpovi dužnosnici trebali bi se sljedeće sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u nastojanju da posreduju u postizanju sporazuma o prekidu vatre.

“To je proces koji traje”, rekao je Trump. “Svi žele da rat završi.”

