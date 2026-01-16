U Saudijskoj Arabiji
Umro je najstariji čovjek na svijetu. Navodno je rođen u 19. stoljeću
U Saudijskoj Arabiji preminuo je muškarac za kojeg se tvrdi da je rođen krajem 19. stoljeća, 1884. godine. Navodno je, dakle, živio u tri stoljeća.
Saudijski i drugi arapski mediji izvještavaju da je 8. siječnja (drugi navode 11. siječnja) u Rijadu preminuo Naser bin Radan Al Rashid Al Wadaei, koji je navodno u trenutku smrti imao 142 godine.
Prema navodima saudijskih medija, njegova je obitelj tvrdila da je rođen krajem 19. stoljeća, 1884. godine, na području Dhahran Al Janub, znatno prije nastanka moderne Saudijske Arabije (1932.).
Tako je navodno preživio nekoliko saudijskih monarha i povijesnih razdoblja, od osnivača države kralja Abdulaziza (na Zapadu poznatog kao Ibn Saud) do sadašnjeg kralja Salmana.
Među lokalnim stanovništvom bio je poznat po svojoj predanosti vjerskom i društvenom životu. Prema pisanju medija, više od 40 puta obavio je muslimansko sveto hodočašće hadž, zbog čega je postao vrlo poštovana osoba, a ugled u zajednici stekao je i svojom ulogom posrednika u mirenjima i pomirenjima.
Njegova je obitelj novinarima rekla da je do samoga kraja bio u dobroj tjelesnoj i mentalnoj kondiciji te je ostao društveno aktivan.
Izvješća također navode da se posljednji put oženio u dobi od 110 godina te da je i kasnije dobio kćer. Navodno je imao najmanje 134 djece i unuka.
Njegovim pogrebnim molitvama navodno je prisustvovalo više od 7.000 ožalošćenih, a pokopan je u svom rodnom selu Al Rašid.
Gornja dobna granica koju čovjek može doživjeti, prema znanosti, vjerojatno se kreće oko 120 ili 125 godina, iako oko toga ne postoji potpuni konsenzus.
Poznata su i izvješća o ljudima koji su navodno živjeli više od 140 ili čak 150 godina, no za nijedan takav slučaj dosad nije bilo moguće pružiti dokaze, jer nisu postojali provjerljivi dokumenti o njihovim datumima rođenja.
Dosad dokazano najdugovječnija osoba bila je Francuskinja Jeanne Calment, koja je preminula 1997. godine u dobi od 122 godine i 164 dana.
Trenutačno službeno najstarija živa osoba je Engleskinja Ethel Catherham, rođena 21. kolovoza 1909., koja ima nešto više od 116 godina.
Samo nešto više od tri godine mlađi je dokazano najstariji živući muškarac na svijetu, Brazilac João Marinho Neto, rođen 5. listopada 1912., star više od 113 godina.
