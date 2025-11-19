Oglas

Zelenski traži veći pritisak

Žestoki ruski napadi na Ukrajinu: 19 poginulih, 66 ranjenih

author
Hina
|
19. stu. 2025. 14:24
Ukrajina
Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Najmanje 19 ljudi poginulo je u noći na srijedu u snažnom ruskom napadu projektilima i dronovima na stambenu zgradu u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopilju, rekli su u srijedu ukrajinski dužnosnici.

Još 66 ljudi ranjeno je tijekom noći u ruskim napadima na energetsku i prometnu infrastrukturu zbog čega su mnoge regije ostale bez struje.

Rusija je tijekom noći lansirala više od 470 dronova i 48 projektila, rekli su dužnosnici.

Poljska je privremeno zatvorila zračne luke u Rzeszowu i Lublinu i iz opreza podigla svoje i savezničke zrakoplove kako bi štitili poljski zračni prostor.

Zelenski traži veći pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad na Ternopilj i pozvao saveznike da povećaju pritisak na Rusiju.

"Svaki bestidni napad na obične građane pokazuje da pritisak na Rusiju nije dovoljan. Učinkovite sankcije i pomoć Ukrajini to mogu promijeniti", objavio je na X-u.

Energetski dužnosnici rekli su da je energetska infrastruktura bila gađana u sedam ukrajinski regija.

Očevidac u Lavovu rekao je za Reuters da je čuo eksplozije, a stanovnici Kijeva sklonili su se u srijedu ujutro u postajama metroa.

Puni razmjeri štete nisu poznati, ali potrošačima širom zemlje uvedene su restrikcije za korištenje struje.

Teme
Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

