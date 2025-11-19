Žestoki ruski napadi na Ukrajinu: 19 poginulih, 66 ranjenih

Najmanje 19 ljudi poginulo je u noći na srijedu u snažnom ruskom napadu projektilima i dronovima na stambenu zgradu u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopilju, rekli su u srijedu ukrajinski dužnosnici.
Oglas
Još 66 ljudi ranjeno je tijekom noći u ruskim napadima na energetsku i prometnu infrastrukturu zbog čega su mnoge regije ostale bez struje.
Rusija je tijekom noći lansirala više od 470 dronova i 48 projektila, rekli su dužnosnici.
Poljska je privremeno zatvorila zračne luke u Rzeszowu i Lublinu i iz opreza podigla svoje i savezničke zrakoplove kako bi štitili poljski zračni prostor.
Zelenski traži veći pritisak na Rusiju
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad na Ternopilj i pozvao saveznike da povećaju pritisak na Rusiju.
"Svaki bestidni napad na obične građane pokazuje da pritisak na Rusiju nije dovoljan. Učinkovite sankcije i pomoć Ukrajini to mogu promijeniti", objavio je na X-u.
Energetski dužnosnici rekli su da je energetska infrastruktura bila gađana u sedam ukrajinski regija.
Očevidac u Lavovu rekao je za Reuters da je čuo eksplozije, a stanovnici Kijeva sklonili su se u srijedu ujutro u postajama metroa.
Puni razmjeri štete nisu poznati, ali potrošačima širom zemlje uvedene su restrikcije za korištenje struje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas