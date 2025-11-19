KORUPCIJSKI SKANDAL
Ukrajinski mediji: Zelenski mora promijeniti način na koji vodi zemlju
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski suočava se s drugim najvećim testom svog mandata - i on bi mogao biti još zamršeniji od vođenja rata protiv Rusije.
Upravo će taj izazov odlučiti hoće li ući u povijest samo kao hrabar čovjek ili kao načelan lider dostojan svoje zemlje.
Kako Ukrajina ulazi u najtežu zimu do sada, Zelenski hitno mora ispraviti nekoliko ozbiljnih pogrešaka, jer bi u suprotnom zemlja mogla platiti cijenu vlastitim opstankom.
Malverzacije bude sumnju
Nedavni korupcijski skandal u energetskom sektoru, najveći otkako je Zelenski na vlasti, i vrlo zabrinjavajući razvoj događaja na bojištu razotkrili su slabosti u načinu upravljanja koji koncentrira previše moći, ne tolerira kritiku i tolerira nesposobnost ako dolazi uz lojalnost, navodi u uredničkom komentaru Kyiv Independent.
Zelenski tako upravlja od 2019. godine. No sada, gotovo četiri godine nakon početka invazije velikih razmjera, nedostaci tog modela vladanja toliko su duboki da ugrožavaju sam opstanak države.
Prošli tjedan otkrivene malverzacije u predsjednikovom najužem krugu gurnule su Zelenskog i njegovu administraciju u nezapamćenu krizu koja se i dalje razvija. Svi se pitaju isto: je li predsjednik bio upleten? Činjenica da Zelenski na to još nije javno odgovorio pokazuje pogubno loše donošenje odluka.
Iako se pokušao distancirati od poznatih sudionika afere uvođenjem sankcija i smjenama, to nije dovoljno.
Neviđen skandal zahtijeva neviđenu reakciju. Do sada Zelenski nije javno osudio nijednog od svojih bliskih suradnika uključenih u aferu, iako se terete za krađu milijuna dolara usred rata. Također, nije napravio korake kako bi uvjerio javnost da u tome nije sudjelovao, niti da će spriječiti ponavljanje takvih događaja.
Situaciju dodatno otežava što je sam Zelenski stvorio prvi čin ove krize, još u srpnju, kada je potpisao zakon koji bi praktički uništio upravo one antikorupcijske agencije koje sada vode istragu protiv njegovih ljudi. Masovni prosvjedi i intervencija Bruxellesa prisilili su ga da to povuče, ali šteta je učinjena: ostat će zabilježeno da je pokušao oslabiti antikorupcijsku infrastrukturu u trenutku kada se istraga približavala njegovim prijateljima.
Lice Ukrajine
Ako se ova kriza uopće može riješiti, može se riješiti samo sada. Zelenski mora odgovoriti na pitanja koja postavljaju građani i međunarodni partneri tako što će dokazati da osobno nije uključen u korupciju i da istinski podržava pravednu i neovisnu istragu, unatoč svojim ranijim potezima. Ovo nije samo unutarnje pitanje, riječ je o povjerenju koje međunarodni partneri imaju u Ukrajinu dok joj pomažu u borbi za opstanak.
Zelenski je posljednjih godina stekao svjetsku slavu kao lice Ukrajine, njezine borbe i otpornosti. Uživao je u toj pažnji i čini se da ga je pozitivni odjek pogodio. Vrijeme je da prepozna odgovornost koja dolazi s predstavljanjem čitave zemlje i da spasi međunarodni ugled Ukrajine od urušavanja zajedno s njegovim vlastitim.
Za jasan signal promjene potrebne su teške kadrovske odluke. Prema pisanju medija, nakon godina kritika Zelenski konačno razmatra smjenu svog ozloglašenog šefa kabineta Andrija Jermaka, koji je nagomilao neviđenu moć. Ako ga zamijeni netko sposobniji i manje sklon gomilanju moći, to bi bio pozitivan znak, pod uvjetom da nije samo kozmetička promjena.
Kada adekvatno odgovori na krizu u Kijevu, Zelenski se mora okrenuti istoku. Ukrajina je na pragu gubitka grada Pokrovska i još više. Prošli tjedan više uglednih osoba oglasilo je uzbunu zbog lošeg stanja ukrajinske obrane, ruskih brzih proboja i činjenice da ovi neuspjesi proizlaze iz sistemskih problema u načinu upravljanja Oružanim snagama.
Zelenski i njegov tim moraju ostaviti politiku po strani, prestati štititi prijatelje od istraga i usredotočiti se na opstanak Ukrajine, koji počinje na bojištu.
Strah od konkurencije neutemeljen
Nismo vojni stručnjaci, ali kritike na račun glavnog zapovjednika Oleksandra Sirskog postaju zaglušujuće. Ako bude smijenjen, Zelenski mora birati zapovjednika prema sposobnosti, a ne prema lojalnosti ili političkim kalkulacijama. Strah da bi neki kandidat mogao steći popularnost i predstavljati političku konkurenciju ne bi smio imati nikakvu ulogu.
Kada je Sirskij početkom 2024. imenovan zapovjednikom, zadatak je bio težak, ali je strategija trebala biti jasna: iscrpiti ruski ofenzivni potencijal i time stvoriti temelje za siguran mir, uz maksimalno očuvanje života ukrajinskih vojnika, a time i teritorija.
Umjesto toga, pod Sirskijem se vodi rat fasada, obilježen kulturom mikroupravljanja, pogodovanja, lažnog izvještavanja i ozloglašene politike ni korak nazad, koja je sustavno uzrokovala nepotrebne gubitke i dovela do preopterećene obrane s gotovo nikakvim rezervama. Stalni pozivi uglednih zapovjednika, volontera i stručnjaka na reforme ili propast ostali su ignorirani.
Ono što danas vidimo, od ruskog prodora u Pokrovsk i postupnog urušavanja ukrajinskih linija u Zaporiškoj oblasti, do rekordnih stopa dezerterstva i nepovjerenja u mobilizacijski sustav, može se pratiti do tih sustavnih problema.
Nakupljanje svih ovih kriza nije slučajan mozaik nepovezanih događaja. One su posljedica sustava koji cijeni lojalnost više od stručnosti i eliminira svakoga tko previše odskače ili kritizira. To je sustav izgrađen oko ega i politike, i čini Ukrajinu slabijom.
Ako Ukrajina želi preživjeti, Zelenski mora trezveno sagledati pogreške koje su ga dovele do ove točke i djelovati brzo. Mora prestati u svakoj kritici vidjeti zlu namjeru i poslušati različita stručna mišljenja. Još uvijek nije prekasno ispraviti pogreške u načinu njegova upravljanja, ako je sposoban priznati ih.
Kada je ostao u Kijevu i preuzeo vodstvo u obrani od ruske invazije, Zelenski je nadmašio očekivanja svijeta. Sada nema izbora nego ponovno pronaći tu snagu u sebi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare