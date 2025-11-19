Ukrajinski mediji: Zelenski mora promijeniti način na koji vodi zemlju

Ako se ova kriza uopće može riješiti, može se riješiti samo sada. Zelenski mora odgovoriti na pitanja koja postavljaju građani i međunarodni partneri tako što će dokazati da osobno nije uključen u korupciju i da istinski podržava pravednu i neovisnu istragu, unatoč svojim ranijim potezima. Ovo nije samo unutarnje pitanje, riječ je o povjerenju koje međunarodni partneri imaju u Ukrajinu dok joj pomažu u borbi za opstanak.