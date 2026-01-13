nakon predsjedništva stranke
Pogledajte kako Plenković prebrojava suce Ustavnog suda
Nataša Božić
13. sij. 2026. 11:27
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković zapleo se nabrajajući u ponedjeljak, nakon sjednice Predsjedništva stranke, koji sudac Ustavnog suda pripada kojem ideološkom spektru.
Bez problema naveo je, po njemu, lijeve suce Ustavnog suda no zapelo je kad se trebalo prisjetiti svih sudaca koje smješta na desni spektar.
U pomoć je pozvao Branka Bačića.
Pogledajte video.
