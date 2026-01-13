Oglas

nakon predsjedništva stranke

Pogledajte kako Plenković prebrojava suce Ustavnog suda

author
Nataša Božić
|
13. sij. 2026. 11:27

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković zapleo se nabrajajući u ponedjeljak, nakon sjednice Predsjedništva stranke, koji sudac Ustavnog suda pripada kojem ideološkom spektru.

Bez problema naveo je, po njemu, lijeve suce Ustavnog suda no zapelo je kad se trebalo prisjetiti svih sudaca koje smješta na desni spektar.

U pomoć je pozvao Branka Bačića.

Pogledajte video.

