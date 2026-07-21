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Mato Franković

Dubrovački gradonačelnik o prijetnjama i GUP-u: Pretpostavljam što je razlog silne nervoze

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N1info
|
21. srp. 2026. 11:25
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Dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je ponovno pod 24-satnom policijskom zaštitom, drugi put u posljednjih godinu dana, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je otkrio što se to događa u Dubrovniku i postoje li prijetnje koje ugrožavaju njegovu sigurnost.

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Teme
hrvoje krešić mato franković n1 tv novi dan video

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