Dubrovački gradonačelnik o prijetnjama i GUP-u: Pretpostavljam što je razlog silne nervoze

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je ponovno pod 24-satnom policijskom zaštitom, drugi put u posljednjih godinu dana, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je otkrio što se to događa u Dubrovniku i postoje li prijetnje koje ugrožavaju njegovu sigurnost.

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