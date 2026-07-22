BIVŠI MINISTAR
Goranko Fižulić: Hrvatska je žrtvovala oko 800.000 stanovnika u ime napretka ostatka populacije
Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić u Novom danu s Ninom Kljenak, komentirao je inflaciju i općenito strukturu hrvatskog gospodarstva.
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