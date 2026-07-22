Velik problem
Jakopović iz HPK: Trgovački lobi je jači od poljoprivrednog, ne možemo proizvoditi po tako niskim cijenama
Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o problemima u poljoprivredi te o aftičkoj svinjskoj kugi.
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