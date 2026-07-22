Zahtjevi sindikata
Leontić: Nedostatak spremačica je javnozdravstveni problem
U emisiji Novi dan gošća je bila Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb, koja je u razgovoru s našom Ninom Kljenak govorila o uvjetima rada u bolnici i zahtjevima sindikata.
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