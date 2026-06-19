AUTOR ACO MOMČILOVIĆ
AI Central Point: AI i sport
U novoj epizodi AI Central Pointa na N1 Hrvatska, Aco Momčilović razgovarao je s Ivanom Bešlićem iz Sofascorea i Draženom Oreščaninom iz Solvershipa o tome kako umjetna inteligencija mijenja sport — od podataka i skautinga do navijačkog iskustva i budućnosti natjecanja.
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SK
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