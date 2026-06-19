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AUTOR ACO MOMČILOVIĆ

AI Central Point: AI i sport

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N1 Info
|
19. lip. 2026. 15:19
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U novoj epizodi AI Central Pointa na N1 Hrvatska, Aco Momčilović razgovarao je s Ivanom Bešlićem iz Sofascorea i Draženom Oreščaninom iz Solvershipa o tome kako umjetna inteligencija mijenja sport — od podataka i skautinga do navijačkog iskustva i budućnosti natjecanja.

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Teme
ai central point n1tv aco momčilović video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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