AI Central Point: AI i sport

U novoj epizodi AI Central Pointa na N1 Hrvatska, Aco Momčilović razgovarao je s Ivanom Bešlićem iz Sofascorea i Draženom Oreščaninom iz Solvershipa o tome kako umjetna inteligencija mijenja sport — od podataka i skautinga do navijačkog iskustva i budućnosti natjecanja.

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