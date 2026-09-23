AI: PRILIKA ILI PRIJETNJA? (prvi dio)

Pitate li umjetnu inteligenciju kako nešto napisati, što kupiti, kamo putovati – ili joj povjeravate pitanja o vlastitom zdravlju? Novo nacionalno istraživanje otkriva gdje Hrvati najčešće traže pomoć AI-ja, a jedan od najbrže rastućih načina korištenja mogao bi mnoge iznenaditi. Emisiju vodi novinar i urednik N1 televizije Hrvoje Krešić, a njegovi su sugovornici prof. dr. sc. Robert Kopal, voditelj Instituta za kreativnost i kritičko mišljenje na Sveučilištu Algebra Bernays i glavni znanstvenik SeaCrasa, te prof. dr. sc. Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

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