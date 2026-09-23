predsjednik Irana
Pezeškian u UN-u poslao poruku Trumpu: "Nikada nećemo pognuti glavu"
Iran "nikada nije bio agresor" i "nije započeo rat", rekao je u srijedu iranski predsjednik Masud Pezeškian pred Općom skupštinom UN-a, govoreći o ratu protiv SAD-a i Izraela.
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"Nikada nećemo pognuti glavu", poručio je Donaldu Trump. "On mora znati da će se otpor iranskog naroda samo povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem".
Iako je naglasio da se Iran neće predati u ratu protiv SAD-a, kazao je i da vjeruje u diplomaciju kako bi se pokušao okončati sukob.
Na godišnjem okupljanju svjetskih čelnika u Ujedinjenim narodima u srijedu, izaslanstvo Sjedinjenih Država napustilo je dvoranu na početku Pezeškianovog govora. Američka misija pri Ujedinjenim narodima nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
„Samo smo se branili. Mi nismo teroristi, mi smo žrtve terorizma“, rekao je Pezeškijan pred Općom skupštinom. „Naši nedužni ljudi bili su meta kukavičkih napada i agresije nametnute našoj zemlji. A mi smo se branili svom snagom. Amerika i Izrael napali su nas.“
Masud Pezeškian obratio se Općoj skupštini od 193 člana dan nakon što je govorio američki predsjednik Donald Trump. Pezeškijan je tijekom govora podigao velike fotografije ubijenog ajatolaha Alija Hamneija i više od 150 iranske školske djece ubijene u prvim danima rata.
Trump je iskoristio svoj govor u utorak kako bi iznio argumente za rat protiv Irana, tvrdeći da je spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja i upozoravajući da bi mogao "uništiti Islamsku Republiku" ako se ne postigne dogovor o okončanju sukoba.
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