Primorac ostvario najgori rezultat u povijesti predsjedničkih izbora

Nestranački kandidat Dragan Primorac za HDZ je očigledno bio loš izbor i donio im je najgori rezultat u povijesti predsjedničkih izbora. No, krivce za izborni fijasko Plenković i HDZ traže u medijima, biračima desnice, pa i HDZ-a, ali i svima oni koji nisu prepoznali da je Primorac bolji kandidat. Nakon dvije izborne pobjede, Plenković je tako sad doživio poraz, i to nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora. Zato ipak priznaje da je to poziv na buđenje.

