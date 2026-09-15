HDZ-OV EUROPARLAMENTARAC
Stier odgovorio na kritike zbog rasprave o Gospiću: "EPP ju je mogao blokirati, ali nije"
Europarlamentarac Davor Ivo Stier u razgovoru Majom Štrbac u Strasbourgu komentirao je migrantsku krizu u Španjolskoj, europski odgovor na ilegalne migracije, slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću te očekivanja od govora Ursule von der Leyen o stanju Europske unije.
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