Stier odgovorio na kritike zbog rasprave o Gospiću: "EPP ju je mogao blokirati, ali nije"

Europarlamentarac Davor Ivo Stier u razgovoru Majom Štrbac u Strasbourgu komentirao je migrantsku krizu u Španjolskoj, europski odgovor na ilegalne migracije, slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću te očekivanja od govora Ursule von der Leyen o stanju Europske unije.

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