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padale "teške" optužbe

VIDEO / Pogledajte "okršaj" Zurovca i Živkovića: Zurovec posegnuo za mikrofonom N1

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N1 Info
|
15. ruj. 2026. 21:47
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Izvor: N1 U emisiji Pregled dana reporterka N1 Katarina Plantak razgovarala je o problemu otpada u Gospiću s Marinom Živkovićem iz Možemo i Darijem Zurovcem, članom novoosnovane stranke Hrvatski put, a njihova se rasprava u jednom trenutku pretvorila u žestok sukob pred kamerama.

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n1 tv video dario zurovec marin živković

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