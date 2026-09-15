padale "teške" optužbe
VIDEO / Pogledajte "okršaj" Zurovca i Živkovića: Zurovec posegnuo za mikrofonom N1
Izvor: N1 U emisiji Pregled dana reporterka N1 Katarina Plantak razgovarala je o problemu otpada u Gospiću s Marinom Živkovićem iz Možemo i Darijem Zurovcem, članom novoosnovane stranke Hrvatski put, a njihova se rasprava u jednom trenutku pretvorila u žestok sukob pred kamerama.
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