VIDEO / Pogledajte "okršaj" Zurovca i Živkovića: Zurovec posegnuo za mikrofonom N1

Izvor: N1 U emisiji Pregled dana reporterka N1 Katarina Plantak razgovarala je o problemu otpada u Gospiću s Marinom Živkovićem iz Možemo i Darijem Zurovcem, članom novoosnovane stranke Hrvatski put, a njihova se rasprava u jednom trenutku pretvorila u žestok sukob pred kamerama.

Podijeli

Oglas