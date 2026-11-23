"A što ćete onda raditi s milijun ljudi na ulici istog trenutka kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika (Tepić) i Boško (Obradović) da se zafrkavam, da navečer jedem kolače, a danju voće. Nemam nikakav problem. Mislili su da ću bježati, da ću se sklanjati", rekao je Vučić, javlja Nova.rs.