OZBILJNE OPTUŽBE
Vučić tvrdi da mu prijete likvidacijom, otkrio i što slijedi ako ga pokušaju uhititi
Aleksandar Vučić, predsjednik zastupničkog kluba liste "Srbija pobjeđuje", gostovao je u jutarnjem programu TV Pinka i izjavio da je tijekom jučerašnjeg dana dobio "jasne i nedvosmislene najave da će biti likvidiran".
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"Vračarski klan uputio mi je najteže prijetnje ubojstvom. Nemam kome to prijaviti jer su policiju preuzeli ulica i Studentska lista", rekao je Aleksandar Vučić.
"Nemam im što prijavljivati, ne samo zato što nemam povjerenja, nego i zato što znam za koga ti ljudi rade", poručio je Vučić za TV Pink, dodavši da je prijetnje smrću dobio tijekom prethodnog dana, javlja ATV.
Naglasio je da je "primio jasnu i nedvosmislenu poruku da će biti likvidiran".
Dodao je da nema o čemu obavještavati policiju, tvrdeći da tijekom cijelog tog razdoblja nije uhićen nijedan pripadnik vračarskog klana.
"Protiv mene se ne vodi nijedan postupak"
"Ni ove koji pale teretane, ni ove koji pale sve ostalo. Dakle, nisam vidio da su ikoga od njih uhitili, ali sam vidio da su uhitili gradonačelnicu Smedereva zbog divljeg odlagališta, pa sada ne znaju što će sa smećem", rekao je Vučić.
Na pitanje strahuje li od vlastitog uhićenja, Vučić je odgovorio da se protiv njega ne vodi nikakav postupak.
Istaknuo je da pokretanje postupka protiv njega nije lako niti je tako jednostavno.
Optužio je političke protivnike da žele nauditi ljudima koje mrze i otkrio da će štrajkati glađu pokušaju li ga uhititi.
"A što ćete onda raditi s milijun ljudi na ulici istog trenutka kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika (Tepić) i Boško (Obradović) da se zafrkavam, da navečer jedem kolače, a danju voće. Nemam nikakav problem. Mislili su da ću bježati, da ću se sklanjati", rekao je Vučić, javlja Nova.rs.
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