Politički analitičar i profesor sociologije Ivan Rimac u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirao je slučaj smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Osvrnuo se na reakcije političara, prebacivanje odgovornosti i stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

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