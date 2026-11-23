Pitanje odgovornosti
Rimac o slučaju Periš: HDZ ima konstantni strah da će Možemo rasti, a SDP smatraju manje opasnim
Politički analitičar i profesor sociologije Ivan Rimac u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirao je slučaj smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Osvrnuo se na reakcije političara, prebacivanje odgovornosti i stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu.
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