Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Talijanski regulator za zaštitu tržišnog natjecanja AGCM objavio je u ponedjeljak da je otvorio istragu kako bi utvrdio je li diskontni lanac Eurospin franšiznim trgovinama ograničavao mogućnost samostalnog određivanja maloprodajnih cijena i time narušavao tržišno natjecanje.

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Istraga AGCM-a obuhvaća šest društava iz grupacije Eurospin koja posluju u Italiji, Eurospin Italiju, Eurospin Tirrenicu, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Pugliju i Eurospin Siciliju.

Prema navodima regulatora, kompanije su franšiznim trgovinama određivale po kojim cijenama mogu prodavati proizvode i nisu im dopuštale spuštanje ispod tog cjenovnog praga, služeći se, kako sumnjaju u AGCM-u, softverom za upravljanje blagajnama kako bi nametnule fiksne prodajne cijene.

Takva praksa obuhvaćala je proizvode koji čine gotovo cjelokupan asortiman trgovina s oznakom Eurospin, čime je ograničeno tržišno natjecanje među pojedinim prodajnim mjestima.

Regulator upozorava na ozbiljne posljedice za potrošače

AGCM upozorava da takva praksa može imati ozbiljne posljedice za potrošače, posebice u uvjetima visokih cijena hrane. Ističu i da Eurospin zauzima vodeće mjesto među diskontnim lancima u Italiji i talijanski građani biraju njegove trgovine upravo zbog povoljnih cijena.

Regulator sumnja da takav sustav određivanja preprodajnih cijena potencijalno predstavlja značajno ograničavanje tržišnog natjecanja, prema europskim propisima, navodeći članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Policija pretražila poslovne prostorije i trgovine

U sklopu istrage, predstavnici regulatora i talijanske financijske policije pretražili su 18. studenoga poslovne prostorije kompanija Eurospin Italia, Spesa Intelligente i Eurospin Tirrenica, kao i nekoliko trgovina koje posluju u sklopu njihove franšizne mreže.

Eurospin nije bio odmah bio dostupan za komentar informacije o istrazi, napominje Reuters.