"Nema više nikakvih peticija"
Šuta otkrio hoće li otkazati koncert Jakova Jozinovića: "To je zadnja odluka"
Nakon što je odustao od organizacije koncerta Dine Merlina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je poručio da novih izmjena adventskog programa neće biti. Unatoč novim peticijama i protivljenju dijela građana nastupima pojedinih izvođača, Grad, kaže, ostaje pri donesenoj odluci.
Oglas
"Svi koje smo predstavili će nastupiti i mislim da je to zadnja odluka. Nema tu više nikakvih peticija. Grad je donio odluku koja će se sama po sebi izvršiti", rekao je Šuta.
Među izvođačima čiji su nastupi izazvali protivljenje dijela javnosti je i Jakov Jozinović. Šuta je potvrdio da njegov koncert ostaje u programu, javlja Dalmatinski portal.
"Sve smo predstavili, danas je javno sve dostupno, svi točni detalji, sve što će se događati po gradu, a to uključuje i koncert samoga Jakova Jozinovića", kazao je.
Novinare je zanimalo hoće li ostati pri toj odluci čak i ako nova peticija prikupi 20 tisuća potpisa, koliko ih je prikupila ona protiv koncerta Dine Merlina, te bi li Grad u tom slučaju ponovno razmotrio otkazivanje.
"Ja sam već svoje rekao. Stojim iza ovog stava i ovakav program će se do kraja realizirati", odgovorio je gradonačelnik.
Ponovno ga se pitalo zašto je Grad u slučaju Dine Merlina odustao od koncerta, dok sada, unatoč novim peticijama, Šuta isključuje mogućnost promjene programa. Gradonačelnik je ponovio kako smatra da je tadašnja rasprava otišla u pogrešnom smjeru.
"Što se tiče konkretno Dine Merlina i općenito rasprave i kako je to sve skupa bilo prezentirano, javno sam sve objasnio, dali smo razloge. Mislim da je otišlo u krivom smjeru, u smislu komunikacije, da se biralo između PET/CT-a i samoga Dine Merlina", kazao je.
Ponovno je naglasio da Grad Split nije nadležan za zdravstveni sustav te da treba razlikovati gradske donacije od odgovornosti za nabavu medicinske opreme. Podsjetio je i da će Ministarstvo financirati nabavu PET/CT uređaja te da je postupak u tijeku.
"S obzirom na to da je sve skupa išlo u jednom krivom smjeru i da su građani u tom dijelu krivo informirani, donijeli smo takvu odluku", još jednom je obrazložio odustajanje od Merlinova koncerta.
Šuta se osvrnuo i na troškove ovogodišnjeg Adventa, ustvrdivši da je splitski program financijski pristupačan u usporedbi s onima u drugim gradovima. Posebno je izdvojio Zagreb, navodeći da su ondje izdvajanja znatno veća.
"Kad se usporedi s Gradom Zagrebom, to su milijunski iznosi u odnosu na nas i druge gradove. Mislim da ovo sve skupa ide u samu realizaciju", zaključio je.
Gradonačelnik je potvrdio i da je novogodišnji program već predstavljen te da su svi detalji od danas dostupni na službenim internetskim stranicama Grada Splita.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas