"Što se tiče konkretno Dine Merlina i općenito rasprave i kako je to sve skupa bilo prezentirano, javno sam sve objasnio, dali smo razloge. Mislim da je otišlo u krivom smjeru, u smislu komunikacije, da se biralo između PET/CT-a i samoga Dine Merlina", kazao je.