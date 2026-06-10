komentar iz porezne uprave
Antolković o Registru stanovništva: Na jednom mjestu vam je sve dostupno, nema više dragocjenog gubljenja vremena
N1 Info
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10. lip. 2026. 13:56
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Mateja Antolković uz Porezne uprave gostovala je u N1 studiju uživo gdje je komentirala Središnji registar stanovništva.
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