NAKON SASTANKA s HDZ-OM
Benčić: HDZ besramno ucjenjuje, Vrhovni sud nije čip
22. sij. 2026. 14:08
Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Sandra Benčić (Možemo), nakon što su jučer održani pregovori HDZ-a sa SDP-om i Možemo o izboru sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda.
