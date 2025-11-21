Oglas

EMOCIONALNI ASPEKT

Bojan Mušćet i Kornelije Hećimović o značaju Vjesnika

21. stu. 2025. 14:59

Bivši novinar Vjesnika Bojan Mušćet te Kornelije Hećimović koji je u toj zgradi radio na radiju Laganini sve dok sve nije izgorjelo, govorili su o svom radu u Vjesniku, o značaju istoga za hrvatsko novinarstvo pa i društvo u cjelini.

