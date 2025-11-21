EMOCIONALNI ASPEKT
Bojan Mušćet i Kornelije Hećimović o značaju Vjesnika
N1 Hrvatska
|
21. stu. 2025. 14:59
|
0komentara
Bivši novinar Vjesnika Bojan Mušćet te Kornelije Hećimović koji je u toj zgradi radio na radiju Laganini sve dok sve nije izgorjelo, govorili su o svom radu u Vjesniku, o značaju istoga za hrvatsko novinarstvo pa i društvo u cjelini.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 42 min.|
N1 Studio uživo
|
prije 59 min.|
Oglas
Oglas