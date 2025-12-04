Izazovi državnog proračuna
Boris Lalovac upozorava: Dolazi najveći udar na pojedine građane
N1 Hrvatska
|
04. pro. 2025. 14:33
|
0komentara
Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija Boris Lalovac bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o inflaciji i posljedicama za životni standard hrvatskih građana.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 59 min.
Najnovije
Oglas
Oglas