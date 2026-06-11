gradonačelnik varaždina
Bosilj uputio oštru poruku Habijanu: "Ima i onih koji nas sramote"
N1 Info
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11. lip. 2026. 14:17
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Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj optužio je Ministarstvo pravosuđa da se obnova zgrade pravosudnih tijela u Varaždinu izvodi mimo izdane građevinske dozvole. Gostujući u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, detaljnije je govorio o toj temi.
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