Bosilj uputio oštru poruku Habijanu: "Ima i onih koji nas sramote"

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj optužio je Ministarstvo pravosuđa da se obnova zgrade pravosudnih tijela u Varaždinu izvodi mimo izdane građevinske dozvole. Gostujući u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, detaljnije je govorio o toj temi.

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