"Gospić je naš dom"
Bušić o tvornici litija: "Investitor prijeti tužbama, a sam je odgovoran za nastalu situaciju"
N1 Hrvatska
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02. stu. 2026. 12:42
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Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative "Gospić je naš dom". Razgovarali su o novoj aferi u Gospiću, ovoga puta vezanoj za (ne)izdavanje građevinske dozvole za projekt tvornice litija.
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