"Pravni i epohalni iskorak"
Čelnice Udruge Sjena: Piletićeva izjava je skandalozna i sramotna. Od jučer smo ga trebali prestati zvati ministrom
18. pro. 2025. 14:41
O ogromnoj pobjedi koje su ostvarile osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihove obitelji jer su na Ustavnom sudu uspjele srušiti diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, naša Nataša Božić Šarić razgovarala je s predsjednicom Udruge Sjena Suzanom Rešetar i Sabinom Lončar, bivšom predsjednicom Udruge i aktivnom članicom.
