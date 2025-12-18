Čelnice Udruge Sjena: Piletićeva izjava je skandalozna i sramotna. Od jučer smo ga trebali prestati zvati ministrom

O ogromnoj pobjedi koje su ostvarile osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihove obitelji jer su na Ustavnom sudu uspjele srušiti diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, naša Nataša Božić Šarić razgovarala je s predsjednicom Udruge Sjena Suzanom Rešetar i Sabinom Lončar, bivšom predsjednicom Udruge i aktivnom članicom.

