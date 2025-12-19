Članica Udruge Sjena otkrila koji bi mogli biti potencijalni problemi u provedbi odluke Ustavnog suda

Bivša predsjednica udruge Sjena, Sabina Lončar, bila je gošća N1 Studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirala hladan tuš pravobranitelja i krovne udruge osoba s invaliditetom koji problematiziraju novu odluku Ustavnog suda na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

Podijeli

Oglas