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apsurd

U Požegi obnovljena zgrada HZZO-a i HZMO-a, više nema rampe za osobe s invaliditetom

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13. kol. 2026. 12:46
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Invalidi UNSPLASH
Ilustracija: Jakub Pabis on Unsplash

U Požegi je nakon obnove ulaza u zgradu u kojoj se nalaze područne službe HZMO-a i HZZO-a nastao problem koji je nespojiv s pričama o pristupačnosti i inkluzivnosti javnih institucija.

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Radovi na ulazu završeni su prije otprilike dva mjeseca. Dotrajali prostor je uređen, no tijekom obnove uklonjen je postojeći prilaz za osobe s invaliditetom i građane smanjene pokretljivosti.

Dok je ranije uz stepenice postojala rampa koja je omogućavala pristup osobama u invalidskim kolicima, danas se na tom mjestu nalaze samo stepenice, piše Mateo Pejaković za pozeski.hr.

Posebno zabrinjava činjenica da se u zgradi nalaze institucije kojima svakodnevno pristupa velik broj građana, uključujući starije osobe i osobe s invaliditetom.

Upravo bi HZMO i HZZO trebali osigurati da njihove usluge budu dostupne svima pod jednakim uvjetima.

Nakon obnove nameće se pitanje kako je moguće da je uklonjen postojeći pristupačni ulaz, a da pritom nije osigurano drugo odgovarajuće rješenje?

Građani očekuju odgovore nadležnih, ali i informaciju o tome kada će problem biti riješen. U međuvremenu osobe kojima je rampa nužna već gotovo dva mjeseca ne mogu samostalno pristupiti zgradi HZMO-a i HZZO-a u Požegi.

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osbe s invaliditetom požega pristup osobama s invaliditetom rampa

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