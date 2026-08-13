Osam članova Odbora za zaštitu okoliša traži da na sjednicu u Gospić dođe i Turudić

Ako predsjednica Odbora prije sjednice ne uputi dopunski poziv, osam članova najavljuje da će na početku sjednice zatražiti da se prijedlog formalno stavi na odlučivanje Odboru. Turudiću su zato, zbog kratkog roka do sjednice, već poslali obavijest o zahtjevu, uz napomenu da ona sama po sebi nije službeni poziv Odbora.